Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saran'ın duruşmada yer almaması nedeniyle son savunması alınamadı. Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ı "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal hakkında ise söz konusu suç yönünden beraat kararı verildi. Öte yandan aynı suçlama kapsamında başka bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı hakkında ise geçtiğimiz günlerde beraat kararı verilmişti.

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