Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi’nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre maskeli kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda Karaca bacağından vurularak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, daha sonra Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını belirten Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak" açıklamasını yaptı.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.