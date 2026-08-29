Sosyal medya hesabında müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı ve bu içerikler üzerinden gelir elde ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Fidan Atalay, bilinen adıyla “Fidan Hoca”, İzmir'de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Atalay, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Atalay'ın “müstehcenlik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunda Fidan Hoca olarak bilinen 'fidannatalay' isimli Instagram kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen 'müstehcenlik' suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu yöntemle gelir elde etmesinin, ayrıca TCK 282. maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay İzmir'de gözaltına alınmış, 29 Ağustos 2026'da SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir."

INSTAGRAM GELİRİ 1 MİLYON TL

Instagram’da 701 bin takipçisi bulunan Atalay’ın 12 bin 100’den fazla ücretli abonesi olduğu belirlenmişti.

Aylık 79,99 TL abonelik ücretinden yalnızca Instagram üzerinden yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği hesaplanan Atalay’ın tüm banka hesapları da incelemeye alınmıştı.