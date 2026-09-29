Son dakika...‘Fon Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ‘Fon Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, genel koordinasyonu sağlamak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında ‘Fon Koordinasyon Kurulu’ oluşturulmuştur” ifadelerine yer verildi.
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