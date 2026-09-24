İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 21 şüpheliden 3'ünün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.
Şüpheliler Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erhan Kilimci tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 18 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.