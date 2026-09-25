İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
4'Ü TUTUKLANDI 2'Sİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Savcılık işlemleri sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Soruşturmada daha önce de 45 kişi tutuklanmıştı.