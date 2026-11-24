Son dakika... Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Bir şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.