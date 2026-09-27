Fon soruşturmasıyla ilgili peş peşe yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan’ın istifası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLMİŞTİ

Emir Münir Sarpyener ve Erdin Özel, soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiri uygulanan 48 kişi arasında yer alıyordu.

TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Milyarlık vurgun iddiasına adı karışan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tüm görevlerinden istifa ettiği açıkladı.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER İDDİASI

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı işlemler yaptığını öne sürmüştü. Emre, Kaya’nın yaklaşık 63 milyon TL yatırdığı hisselerden 1 milyar 344 milyon TL, eşinin ise yaklaşık 99,7 milyon TL’lik yatırımından 826 milyon TL çektiğini iddia etmişti.