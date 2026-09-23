İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17’sinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
14’Ü TUTUKLANDI
17 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANAN İSİMLER
Hakkında tutuklama kararı verilen isimler şöyle:
Murat Keçeci, Furkan Baki, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Salih Can Bülbül, Celal Yarız, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Yıldırım, Mehmet Erbey.
3’ÜNÜN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
3 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.