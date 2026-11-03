İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Fon soruşturması” kapsamında; SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu ile SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı. Sermaye piyasalarında bazı şüpheli işlemlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Fon soruşturması” devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı kakarları verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre haklarında gözaltı kararı verilen isimler şunlar: SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile TERA Halding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı.

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