Son dakika... Fon soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren iki şüpheli, Türk yatırımcıların yurt dışında oluşturulan yapılar aracılığıyla Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı görüntüsü altında işlem gerçekleştirdiğini öne sürdü. Şüpheliler, söz konusu yapılanmanın Türkiye bağlantısında İzak Bilmen'in yer aldığını iddia etti.

İKİ ŞÜPHELİNİN İFADESİNDE ADI GEÇİYORDU

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ifadelerde ismi geçen İzak Bilmen gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren iki şüphelinin beyanlarında, Türk yatırımcıların yurt dışında kurulan şirketler ve banka hesapları üzerinden Borsa İstanbul'da "yabancı yatırımcı" gibi işlem yaptığı bir sistem anlatıldı. İfadelerde, bu yapının Türkiye'deki ayağı olarak İzak Bilmen gösterildi.

CNBC-E'nin aktardığına göre ifade veren isimlerden biri, Emre Tezmen'in aracı kurumu Tera Yatırım'ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener. Diğer isim ise fonları kapatılan Pusula Portföy'ün tutuklu patronu Muhammed Yarız. Yarız'ın savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdiği öğrenildi.

TÜRK YATIRIMCILAR BORSA YABANCI GİBİ GÖSTERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, iki şüphelinin ifadelerinde anlatılan yönteme göre, yurt dışında parası bulunan Türk yatırımcılar bir "sertifika" satın alıyor ve kâğıt üzerinde bono almış gibi görünüyor. Ancak bu kaynakla Borsa İstanbul'da hisse senedi alınıyor.

Bu yöntem sayesinde halka arzlarda ve borsadaki işlemlerde gerçek yatırımcıların isimlerinin görünmediği, kayıtların "yabancı yatırımcı" üzerinden tutulduğu ileri sürülüyor.

YARIZ: BANK OF AMERICA'DA HESAP AÇILDI

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Yarız, savcılığa verdiği ifadede söz konusu fonlar adına Bank of America'da hesap açıldığını ve hisse alım satımlarının bu hesaplar üzerinden gerçekleştirildiğini anlattı.

Yarız, İzak Bilmen'i sistemin "Türkiye'deki ayağı" olarak gösterdi.

SARPYENER: TÜRKİYE TEMSİLCİSİYDİ

Emir Münir Sarpyener ise ifadesinde İzak Bilmen'i iş hayatından eskiden beri tanıdığını belirtti. Sarpyener'in anlatımına göre Bilmen, Hollanda merkezli Amicorp şirketinin Türkiye temsilcisiydi.

Sarpyener, hisselerin Citibank gibi yabancı bankalarda saklandığını ve bu yöntemin Türkiye'de çok sayıda borsacı ve iş insanı tarafından kullanıldığını ifade etti.

GILDENCREST ÜZERİNDEN MİLYARCA LİRA AKTARILDI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Emre Tezmen'in Londra merkezli Gildencrest şirketi üzerinden yürüttüğü belirtilen ayrı bir para ve hisse işlem ağı da incelemeye alındı.

Dosyadaki bilgilere göre, Türkiye'den Gildencrest üzerinden yurt dışına 6,3 milyar TL gönderildi. Bu tutarın 4,1 milyar TL'sinin Türkiye'ye geri dönmediği belirtildi.

Hisse emirlerinin İsviçre'deki Century City üzerinden Borsa İstanbul'a "yabancı" yatırımcı adıyla iletildiği, bu işlemlerden elde edilen 7,8 milyar TL'lik kazancın ise yurt dışında kaldığı öne sürüldü.