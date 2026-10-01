Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yarın gerçekleştirilecek Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ÖNEMLİ KARARLAR PAYLAŞILDI’

Yılmaz, "Önemli kararlar aldı kurumlarımız biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlanmış oldu. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu biliyorsunuz, başkanlığını ben yapıyorum. Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız. Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da yine gündemimiz tabii neler yapılabilir, hangi alanlarda müdahaleye, çalışmaya ihtiyaç var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.