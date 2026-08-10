Gazeteci Burhan Can Terzi, gözaltına alındı. Terzi, Galatasaray'ın Musiala ile anlaştığını ve Alman yıldızın kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe katılacağını öne sürmüş, iddiasına ilişkin "Kellemi ortaya koyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI Terzi'nin bu süreçte yaptığı paylaşımlar nedeniyle, "kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. GALATASARAY İDDİALARI YALANLADI Galatasaray Kulübü ise sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan Musiala transferi haberlerini resmi açıklamayla yalanlamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir" ifadelerine yer verilmişti.

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