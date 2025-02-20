Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanmasının ardından yürütmeyi durdurmak için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
YABANCI KARARININ ARDINDAN NELER YAŞANDI?
Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanması fikrine karşı çıkmıştı. TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını Salı günü TFF'ye toplantıya davet etmiş ancak Galatasaray bu toplantıya katılmamıştı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiye yabancı orta hakem atanacağını açıklamıştı.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyurulmuştu.