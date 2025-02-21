İstanbul Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak’ta 10 ildeki ev baskınlarında gazeteci, sendikacı, sanatçı ve siyasetçilerin olduğu 51 kişi ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığa sevk edilenlerin tamamının ifade işlemleri tamamlandı.
Savcılık 16 kişiye adli kontrol, 35 kişiye ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
ELİF AKGÜL TUTUKLANDI
Gelen bilgilere göre Gazeteci Elif Akgül tutuklama talebiyle çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.