YouTube kanalında sarf ettiği "Sağcılık suçtur" açıklaması nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Enver Aysever'e mahkeme,10 ay hapis cezası verdi, cezayı erteledi. Aysever’in hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU

Aysever, YouTube yayınında sağ kesime yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmıştı. Gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enver Aysever, "Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Hasan İmamoğlu’nun sözlerini yorumladım. Sağcılar diye yaptığım tarif; devletin malına çökenler, doğayı katledenler, sahte dinciler, milliyetçiliği kullananlar, ihaleci zenginler gibi tiplerdi (...) Bir akıl yürütme ile örnek verdim. Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler. Şaşırdım mı? Hayır” ifadelerini kullanmıştı.