Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Altaylı savcılık ifadesinde, "Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur.
Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur" ifadelerini kullandı.
TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Cumhurbaşkanı’na tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı’nın savcılık ifadesi sona erdi. Altaylı ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
EŞİ AÇIKLAMA YAPTI
Gazeteci Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salıverileceğini düşünüyor ve umuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
NE OLMUŞTU?
Dün bir anket şirketinin araştırmasına ilişkin yorumlarının ardından gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı akşam saatlerinde gözaltına alındı.
İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."