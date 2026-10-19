İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltında bulunanlar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
17 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri saat 12.20 sıralarında başladı. İşlemlerin 5 ayrı savcı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Savcılığın sevk kararı bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Öte yandan YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği belirtilmişti.
16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.
Daha sonra yapılan operasyonlarla birlikte Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alınmıştı.