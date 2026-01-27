Sedef Kabaş'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Kabaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının yöneltildi. SEDEF KABAŞ KİMDİR? Sedef Kabaş, Türk gazeteci, televizyon sunucusu, iletişim danışmanı ve eğitmenidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Kabaş, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik üzerine yapmıştır. Kariyeri boyunca CNN International, NTV, TV8 ve SKY Türk gibi kanallarda programlar hazırlayıp sunmuş, özellikle "Sesli Düşünenler" gibi röportaj programlarıyla tanınmıştır.

