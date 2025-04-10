Son Dakika Haberi... Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan bu sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Timur Soykan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürülürken, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bunların hepsi bitecek" dedi.

Murat Ağırel’in avukatı Enes H. Ermaner savcılığın, müvekkillerinin ifade vermek üzere geleceğini bilmesine rağmen gözaltı işlemi uyguladığını belirterek, "İfade için randevulaşan, kendi isteğiyle ifade vermeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması, hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir" dedi.

GÖZALTI GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soykan ve Ağırel'in gözaltı gerekçesini şöyle açıkladı:

Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir.

NE OLMUŞTU?

Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandı. Kork'un sahip olduğu şirketlerin yönetimi de TMSF'ye devredilmişti. Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan Flash Haber TV isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.