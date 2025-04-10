Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı duyuruldu. Her 2 gazetecinin de evlerinde arama yapıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alındığı belirtildi.
Gazeteci Şule Aydın, 2 gazetecinin gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" sözleriyle duyurdu.
CHP'DEN İLK TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut X hesabından yaptığı paylaşımla Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Bulut şunları kaydetti:
-Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
-Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek.
-Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!