TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP ve MHP'nin ortak imzasını taşıyan şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifini kabul etti. Düzenlemeyle, terörle mücadele sırasında ateşli silahla yaralanmasına rağmen mevcut mevzuat kapsamında malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilmesi hedefleniyor.

SOSYAL HAKLARDAN DA YARARLANABİLECEK

Teklif yasalaşırsa, bu kapsamdaki kişiler gazilik aylığı ile birlikte gazilere tanınan sosyal haklardan da yararlanabilecek.

EVDE BAKIM DESTEĞİNDE YENİ DÜZENLEME

Kanun teklifinde gazilere yönelik evde bakım ücreti uygulamasına ilişkin yeni hükümler de yer alıyor. Düzenlemenin, bakım hizmetlerinden yararlanma koşullarını yeniden şekillendirmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü kabul edilen askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan aylıkların artırılması da teklifin dikkat çeken maddeleri arasında bulunuyor.

ŞEHİT AİLELERİNİN TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Teklifte, şehitlerin anne ve babalarına asgari gelir güvencesi sağlanmasına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmedi.

Şehit aileleri ile gaziler, teklif Meclis'e sunulmadan önce Ankara'da Güvenpark'ta bir araya gelerek hazırlanan düzenlemenin beklentilerini karşılamadığını açıklamış ve özellikle şehit ailelerine yönelik ekonomik güvencelerin teklife eklenmesini talep etmişti.