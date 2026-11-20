Kaza, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki TAG Otoyolu'nun Nogaylar mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Ö.A. yönetimindeki gübre yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak makas attı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen S.A. idaresindeki tur otobüsü, makaslayan TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.
3'Ü AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralanan 3'ü ağır toplam 20 kişi, ambulanslarla Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan tur otobüsünün İstanbul'dan Mardin'e yolcu taşıdığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Gaziantep yönünde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Tır sürücüsü Ö.A. gözaltına alınırken kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.