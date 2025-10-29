Gebze’de metro inşaatının yakınlarındaki 5 katlı bina çöktü, enkaz altında 5 kişinin kaldığı açıklandı. Enkaz altından iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkaz altında kalanların Bilir ailesi olduğu ve yaşları 12,14 ve 18 olan 3 çocuğun da enkaz altında olduğu ortaya çıktı.

ACI HABERLER GELDİ

Saatler sonra bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından ölü olarak çıkarılan kişinin kimliğinin 12 yaşındaki Emir Bilir olduğu öğrenildi. Emir'in ardından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, enkaz altından kadın sesi geldiğini söyledi.

BİNANIN 2. KATINDA OTURUYORLAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu. Henüz bir temas yok maalesef" dedi.

Ayrıca ailenin binanın 2. katında oturduğu kaydedildi.

ENKAZ ALTINDAKİ AİLENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ayrıca enkaz altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir (14), Dilara Bilir(18), Muhammed Emir Bilir (12) olduğu öğrenildi. Çocukların yaşlarının ise 12,14 ve 18 olduğu kaydedildi.

Levent Bilir, Emine Bilir ve Muhammed Emir Bilir

Dilara Bilir

ÇEVRE BİNALAR MÜHÜRLENDİ

Ailenin binada kiracı olarak oturduğu kaydedilirken, baba Levent Bilir'in kombi ustası olarak çalıştığı kaydedildi.

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yakınlarında bulunan 8 binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. 8 bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İLETİŞİM KURULDU

Ekiplerin tarama faaliyeti sırasında enkaz altındaki bir kişiyle iletişim kurulduğu kaydedildi.

Kocaeli Gebze'de yıkılan binanın yan binasında oturan Hasan Durubaba, yıkım ve sonrasında yaşananları anlattı.

Binaya dair bilgiler de veren Durubaba, şöyle konuştu:

"METRO İNŞAATI NEDENİYLE 15 GÜNDE BİR KONTROL EDİYORLAR"

"Sabah namazına kalktığımızda yan binanın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Çift daire bir bina. Her kat dubleks olarak kullanılıyor. Altta eczanenin asma katı var. Ondan sonra 2 kat 2 kat dubleks gidiyor. Orada benim arkadaşım var, mahallemizin insanı. Karısı ve 3 tane çocuğuyla kalıyor. Bir üst katta bir evli çift var. Onlar evde yoklarmış. Bir üst katta da bina sahibi var. Onların da çocukları yok. Onlar da evde yoklarmış. Bu şekilde bir göçük oldu. Şu anda 2'nci kat ve 3'üncü kat arasında 5 kişilik aile var. Anne, baba ve 2 kız, bir erkek olmak üzere 5 kişilik aile var. Ekipler, aileden ses aldıklarını söylediler. Kurtarmaya çalışıyorlar. Buralarda metro inşaatı var. Binalarımızın altından metro inşaatı geçiyor. Benim binamın altından da geçiyor. Bizim binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir gelip yatma eğilme var mı diye kontrol ediyorlar bütün binaları. Zaten binaların dış cephesinde görülüyor. İşaret var. Dünkü depremde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. Böyle çatlaklar var diye söylenti olmuş. Sadece söylenti olarak duyuyorum. Binada, göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün gece 23.00'te konuştuk. O eve çıktı, ben evime çıktık, ayrıldık" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 5 katlı bir bina çöktü.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Ayrıca evin Gebze'deki metro inşaatı yakınlarında olduğu belirtilirken; yıkımın saat 07:00 sıralarında meydana geldiği kaydedildi.

Binanın adının Arslan apartmanı olduğu öğrenildi.

ENKAZ ALTINDA 5 KİŞİ VAR

Gebze Belediye Başkanı enkaz altında 5 kişinin olduğunu açıkladı.

Gebze Yenigün Gazetesi'nin haberine göre de enkaz altında kalan birinin de sağır ve dilsiz olduğu öne sürüldü.

BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı. Binanın en alt katında bir eczane olduğu görüldü.

İşte o kare:

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada binanın 5 katlı olduğunu, zemin katında eczane olduğunu binada 2 aile olduğunu ancak mal sahiplerinin memleketlerine gittiklerini belirterek binanın nüfusunun 7 olduğunu ancak enkaz altında olma ihtimali bulunan kişi sayısının 5 olduğunu kaydetti.

AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken binanın metro inşaatına 10-15 metrelik bir mesafede olduğu ve binanın 2012'de iskan aldığı ortaya çıktı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X üzerinden Gebze'deki yıkıma ilişkin yaptığı açıklamada, '5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülmektedir' ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.

Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.

Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."