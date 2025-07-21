CHP listelerinden Meclis'e giren bir Gelecek Partili milletvekili daha istifa etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran İstanbul Milletvekili Doğan Demir şunları söyledi:

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİYASİ ZEMİN KALMADIĞINDAN..."

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım.

Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik.

Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.

Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi:

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.”

Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir."

3 GÜNDE 3. İSTİFA

19 Temmuz'da ise İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, kurucusu oldukları Gelecek Partisi'nden istifa etmişti.

Temurci ve Şahin yaptıkları ortak açıklamada, "Sokağın gerçeklerinden kopuk bir siyasi partinin büyümesi imkansızdır. 'Küçük olsun, benim olsun' anlayışından Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı duyduğu bir siyaset çıkmaz... Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte gerçekçi zeminlerde sonuna kadar sürecektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP LİSTELERİNDEN MECLİS'E GİRMİŞLERDİ

Daha önce Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye geçmişti. Yazıcı Özbudun parti değişikliğine ilişkin soruya, "Ben CHP'li seçmenden destek alırken bu desteği CHP'li olarak almadım. Altılı masanın bir parçasıydık ve o ittifakın bir üyesi olarak aday gösterildim ve orada gece gündüz CHP'li adaylardan da daha çok alın teri dökerek çalıştım. Hatta CHP'nin Antalya teşkilatındaki birtakım üyeler benim özverili çalışmalarımdan dolayı bizzat teşekkür ettiler. Aldığım oylar alın terimle aldığım oylardır. Ben seçmenlerimi yanıltmadım" yanıtını vermişti.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir'in AKP'ye geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.