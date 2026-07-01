Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akkaya’nın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşanan bir tartışma sonrası gözaltına alındığı iddia edildi.

İddiaya göre Akkaya, İstanbul’daki evinden ayrılmasının ardından Kartepe Maşukiye’de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.’dan yardım istedi. Yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte arkadaşının evine yerleştiği öne sürüldü.

Sabah’ın haberine göre; Akkaya’nın evde kaldığı süre boyunca çeşitli tartışmalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde ise henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı ileri sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akkaya’nın arkadaşına saldırdığı ve evde taşkınlık yaşandığı iddia edildi. Olayın ardından Kürşat A.’nın durumu emniyet ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya’yı gözaltına aldığı belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.