Ankara’da yaklaşık 50 gündür hak mücadelesi veren, parklarda yatan er gaziler, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral ve Ankara Valisi Yakup Canpolat ile görüşüp, eylemlerini sonlandırma kararı aldı. Vali Canpolat ve Saral’dan sorunlarının çözümü için destek alan gazilerin bir açıklama yapıp evlerine dönmeleri bekleniyor.

‘DEVLET ŞEFKAT ELİNİ UZATACAKTIR’

Gazilerle görüşen Saral, "1 Ekim’de açılacak olan Meclis’te sorunlarınızın çözümü için ne gerekiyorsa yapılması konusunda gayretimiz olacak, siz evinize dönün ben bunun takipçisiyim. Şehit ve gazilerimiz bizim için herhangi bir topluluk değildir, sizin yeriniz gönlümüzün başköşesidir, devlet şefkat elini uzatacaktır" dedi.