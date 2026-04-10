Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in hastanede tedavi altında olduğu süreçte gönderdiği son dakika ses kaydı gündeme geldi. Sağlık durumuna ilişkin konuşan Tatlıses’in bazı ifadeleri merak uyandırdı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Gel Konuşalım programında İbrahim Tatlıses'in Ece Erken'e yolladığı ses kaydı gündeme damga vurdu. Safra kesesi nedeniyle hastanede bulunan Tatlıses’in yoğun bakım sürecinde yakınlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı.

Kaydında sağlık durumuna da değinen sanatçı, “Yoğun bakımdayım ama süperim” ifadelerini kullandı.

''AHMET TUĞÇE'YE DUA ETSİN''

Öte yandan Tatlıses’in aile ilişkilerine dair kullandığı sözler dikkat çekti. Bazı isimlere yönelik sitemde bulunan sanatçı, kırgınlıklarını dile getirdi:

''Ahmet yatsın kalksın, Tuğçe'ye dua etsin. Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i içeri almazdım. Daha önce neredeydi, kameralar televizyonlar yoktu çünkü.''

''OĞLUMU SEVMEYECEĞİM, HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM''

Tatlıses ayrıca, oğlu Ahmet ile yaşadığı tartışmaya dair son dakika açıklamaları yaparak bazı konularda tepkisini dile getirdi:

''Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim. Benim düşman olduğum insanlarla oturuyor. Benim otelimde kalıyor. Yaparken ben vardım, parayı verdim. 4 milyon para verdim. Para nerede? Ben de değil. ''

''SAFRA KESEMİ YARIN ALACAKLAR''

Sanatçı mesajının sonunda ise sevenlerine iyi olduğunu iletilmesini istedi:

''Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin. ''

OĞLUNA 'SEN KİMSİN'' DEDİ

İkinci bir ses kaydı yollayan İbrahim Tatlıses, ''Ben beş tane hastaneden aklı dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli tıptan rapor aldım, ona bile ''yalan'' dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atanmak istiyor. Sen kimsin l*n!

Okuma yazman bile yok. Melek ünivesite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın.'' diyerek isyan etti.



''AHMET'E 7 TANE DÜKKAN VERDİM, HEPSİNİ BATIRDI''

Üçüncü ses kaydı yollayan İbrahim Tatlıses, ''Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin. Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane hepsini batırdın.'' diye belirtti.





HASTANE ODASINDA KIZININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe yayına bağlanarak ''Bir baba düşünün, yoğun bakım odasında bile evlatlarına doğum günü için pasta kesiyor. '' cümleleriyle güncel bir fotoğraf paylaştı.

Gel Konuşalım programında, Elif Ada yeni yaşını hastane odasında babasıyla kutladı. 9 Nisan 2013 tarihinde dünyaya gelen Elif Ada'nın yanında annesi Ayşegül Yıldız da yer aldı.



Fotoğraf: Arşiv