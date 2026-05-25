Burak Doğan'ın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.



22 Mayıs 2026 tarihli DHA'nın haberine göre; İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp'a getirilen 11 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, 9 kişi ise serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; Serenay Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti fakat yurt dışında olduğu öğrenilmişti. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pazartesi günü yurda döneceği belirtilmişti.

