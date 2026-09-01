Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KAYIP KİŞİLER GEMİDE SIKIŞTI MI?

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tekne faciası hakkında "Gemi olduğu değerlendirilen bir nesne tespit edildi" dedi ve kayıp 20 kişinin arandığını bildirdi.

550 METREDE TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarında önceliğin denizin derinliklerindeki batığa ulaşmak olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Batık gemi, 550 metrede tespit edildi. Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak" diye konuştu. TCG Işın'ın batığa yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erhürman, yürütülen operasyonun hassasiyeti nedeniyle çalışmaların zaman alabileceğine dikkati çekti.

20 KİŞİ KAYIP 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Faciaya ilişkin son rakamları paylaşan Erhürman, kayıp yakınlarına seslenerek, "Acınızı yüreğimde hissediyorum. Bu anlatılabilir bir acı değil" dedi. Erhürman, kayıp yakınlarının gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirileceğini ifade etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.