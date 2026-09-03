Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Girne'deki gemi kazasında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı" ifadelerini kulllandı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Girne'deki gemi kazasında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı" ifadelerini kulllandı.
Ayrıntılar geliyor...
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