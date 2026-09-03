Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Girne'deki gemi kazasında kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı" ifadelerini kulllandı.

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