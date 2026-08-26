Soma’da gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Ankara’da gözaltına alınan sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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