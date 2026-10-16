Fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Ağırel, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

AĞIREL'DEN MESAJ VAR

Gözaltındaki Murat Ağırel'den de bir açıklama geldi.

Ağırel'in mesajını aktaran Onlar TV ekibinin paylaşımında, Ağırel'in şu ifadeleri yer aldı:

"Yaptığım haber nedeniyle gözaltına alınmaya alıştım ancak yapmadığım haber nedeniyle gözaltına alınmak

ilk defa nasip oldu.

Hamdolsun!"

AYLİN KOTİL VE ÖMER SARIGÜL DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre müştekiler, 80 milyon Euro tutarında bir sözleşme düzenlendiğini ve 100 milyon Euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiğini iddia etti.

Açıklamada ayrıca, 1 milyar Euro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon Euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği yönündeki iddialara yer verildi.

6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılık, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından müştekilerin tehdit edildikleri yönündeki beyanları, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.