İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanığın yargılandığı sürecin 64'üncü duruşması bugün Silivri'de görülecek.

Dosyada yargılanan 414 sanığın 59'u tutuklu bulunurken, gözler bugün saat 14.00'te başlaması planlanan oturuma çevrildi. Mahkeme heyetinin önceki celsede yaptığı planlama doğrultusunda Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını bu oturumda sunması bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel'in de Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülecek duruşmayı takip etmesi ve saat 14.00'te başlayacak oturuma katılması öngörülüyor.

Önceki celsede neler yaşandı?

Davanın 63'üncü duruşmasında mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun yargılamadan tamamen çıkarılmadığını, diğer sanıkların savunmalarının ardından yeniden duruşmaya dahil edileceğini belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, "düzeni bozması halinde tekrar çıkarılabileceğini" ifade etti.

2 Temmuz'daki celsede ise savunma sırası ve duruşma takvimi konusunda mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşanmış, bunun ardından mahkeme heyeti İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına karar vermişti.

7 Temmuz'daki duruşmada ise İmamoğlu salona getirilmemişti.

İmamoğlu'ndan duruşmaya katılım tepkisi

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından yaptığı açıklamada, duruşmaya katılımının engellendiğini belirterek karara tepki gösterdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca, "Bu durum, İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, duruşmaya katılımının engellenmesini "çok ağır bir hak ihlali" olarak nitelendiren İmamoğlu, mahkeme heyetinin yargılama faaliyetinden vazgeçtiğini savunarak yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.