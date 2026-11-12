AKP, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

Meclis gündemine taşınan düzenlemeye ilişkin açıklama yapan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin geçmiş yıllara ait ödenmemiş prim borçlarını kapsadığını ifade etti. Güler'in verdiği bilgiye göre söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait olan GSS prim borçlarının silinmesini öngörüyor.

GECİKME CEZASI VE ZAMLARI DA KALDIRILACAK

Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Güler, 1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının silineceğini belirtti.

Güler, söz konusu adımla birlikte 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunun ortadan kaldırılacağını kaydetti.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın 1 Ocak 2017 tarihi öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamen silinmesi öngörülüyor.

Henüz teklif aşamasında olan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi ve borçların silinmesine yönelik hükümlerin uygulanabilmesi için metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması gerekiyor.