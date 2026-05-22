Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

VALİNİN OĞLUNUN GÜLİSTAN'I ÖLDÜRDÜĞÜ SÖYLEDİĞİNİ AKTARMIŞTI

Akşam gazetesine konuşan Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan Doku'yu öldürdüğünü söylediğini anlatmıştı.

Altaş, "O zamanlar saftım. Türkay bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

HSK’nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun göreve başlamasının ardından Gülistan Doku dosyası yeniden açılarak kapsamlı şekilde ele alındı.

JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve önceki süreçlere ait yaklaşık 70 güvenlik kamerasından elde edilen 700 saate yakın görüntüyü detaylı biçimde inceledi. Bunun yanı sıra HTS ve PTS kayıtları da analiz edilerek soruşturma derinleştirildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel ile Erdoğan Elaldı “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Zeinal Abarakov ile bazı aile üyeleri ve kimi kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu kişiler “delil karartma” iddiasıyla cezaevine gönderildi. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkartıldı.

VALİ VE BAŞHEKİM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de çeşitli suçlamalarla tutuklandı. Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Gülistan Doku’nun bulunmasına yönelik çalışmalarda 30 kişilik özel bir ekibin sahadaki arama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Avukat Ali Çimen ise U.A.’nın ifadelerinin dosyaya zarar verdiğini ve tanıklara baskı ihtimali bulunduğunu öne sürerek tutuklama talebinde bulunduklarını ifade etti.