2020 yılından beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada cinayet şüphesi kapsamında 7 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 isimden 11'i gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 11 KİŞİNİN LİSTESİ

1-Zeinal ABAKAROV: ALANYA (Gülistan'ın sevgilisi)

2-Engin YÜCER: ALANYA (Zeinal'ın eski polis olan üvey babası)

3-Cemile Yücer: ALANYA (Zeinal'ın annesi)

4-Uğurcan AÇIKGÖZ: ANTALYA MERKEZ (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5-Erdoğan ELALDI: ANTALYA MERKEZ (O dönem Tunceli İl Özel İdarede çalışan kişi)

6- Mustafa Türkay SONEL: İSTANBUL ATAŞEHİR (Dönemin Tunceli Valisi halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu)

7.⁠ ⁠Gökhan ERTOK: ANKARA (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla bu süreçte irtibatı olan şahıs)

8.⁠ ⁠Savaş GÜLTÜRK: ELAZIĞ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9.⁠ ⁠Süleyman ÖNAL: TUNCELİ (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10.⁠ ⁠Celal ALTAŞ: TUNCELİ

11.⁠ ⁠Nurşen ARIKAN: TUNCELİ

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de üniversite eğitimi gören Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamazken, ailesi Gülistan'ın kaybolmasının hemen ardından memleketleri Diyarbakır’dan kente gelerek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, Doku’nun son görüştüğü arkadaşlarıyla temas kurdu, cep telefonu sinyalleri üzerinden iz sürmeye çalıştı. Yapılan incelemeler sonucunda arama çalışmaları özellikle Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde yoğunlaştı.

Barajda yürütülen arama faaliyetleri kapsamında ekipler, 187 gün boyunca hem su altında hem de yüzeyde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Ancak tüm çabalara rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Sürecin ilerleyen döneminde aile, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından baraj gölünün bir bölümünün boşaltılmasına karar verildi. 6 Ağustos’ta 17 ekiple yeniden başlatılan aramalar, 13 gün boyunca aralıksız sürdü. Ancak bu yoğun çaba da sonuç vermedi ve çalışmalar 18 Ağustos’ta tamamlandı.

Yetkililer, 15 Ekim’de bir kez daha arama çalışmalarına başlasa da Gülistan Doku’ya dair herhangi bir iz bulunamadı.

Aradan geçen yıllara rağmen Gülistan Doku’nun akıbeti hâlâ bilinmezliğini korurken, ailesi ve kamuoyu olayın aydınlatılmasını bekliyor. Dosyada yer alan soru işaretleri ise henüz yanıt bulmuş değil.