Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; Güllü cinayetinin tek tanığı ve Güllü'nün kızı Tuğyanın arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde şu açıklamaları yaptı:

'ARKASINDAN SARILDI'

“Gördüm ama sustum. Annesinin arkasından sarıldı. Kalçasının altından bacaklarına doğru sarıldı. Bir anda çekti. Güllü, düştü. “Bay bay” yoktu. “Hadi görüşürüz” yoktu. Sadece düşüş… Sonra bağırdı: “Koş!” Ben donup kaldım. Tuğyan, ‘ Ben yanarsam ikimizde yanarız" dedi. Bunu annesini ittirdiğini gördüğüm için dedi. Ben bugün doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım.’

'KOŞ ŞEKLİNDE BAĞIRDI'

İşte o ifade: ‘ Tuğyan ile annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarında dinletilen diyaloglardı. Daha sonrasında aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül Annenin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkadan annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü ani gördüm. Gül Annenin düştüğü sırada "hadi görüşürüz" "bay bay" seklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şuan bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan "koş" şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Bende onun pesinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise sok içinde kaldığım için tepki verememiştim.

'SEN DE ONUNLA BİRLİKTE GİT'

Tuğyan’ın Güllü'yü öldürmek için plan yaptığına şahit olmadım. Tuğyan’ın annesini öldürmesinin nedeninin küçüklüğünden bu yana gelen kırgınlıklar ve annesi Güllü'nün hayat biçimi olduğunu düşünüyorum.

Tuğyan’ın arkadaşı "Yurtdışına git, oradan süreci takip et, ben insan kaçakçısıyım, seni de götürürüm" dedi. Bana yönelik olarak da "sende onunla birlikte git" dedi. Hülya Abla, Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik " eğer böyle bir durum varsa, ki bence var dikkat et kendine, o Güllü'nün kızı' dedi. Suçu bana atmasından korktum.’