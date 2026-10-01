Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü.
‘PENCEREDEN ATTI’
Duruşmada tanık Sultan Nur Ulu olay gecesine dair gördüklerini anlattı. Ulu, mahkemede verdiği ifadede Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden attığını gördüğünü iddia etti.
SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ise üzerine atılı suçlamaları reddetti. Gülter, "Arkamı döndüğümde annem yoktu. Yüksek bir ses duyduğumda kal geldi. Zaten görmüş olsaydım tutmaya çalışırdım" ifadelerini kullandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ
Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.