İstanbul’da üniversite öğrencisi Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı.
İbişler 24 Ocak cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı.
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın haberine göre, o günden beri aranan İbişler'in en son Mecidiyeköy’den Beşiktaş’a yürüdüğü ve denize atladığı belirtildi.
5 Ocak günü saat 00.02'de M7 metro hattında İstanbulkart kullandığı tespit edilen İbişler'in, Mecidiyeköy durağından inerek Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yaklaşık bir saat boyunca tek başına yürüdüğü görüldü.