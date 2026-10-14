Halk TV’nin İstanbul’daki binasına polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Mali Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin kanalda arama yaptığı öğrenildi.

Gelişmeyi Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahiroğlu, paylaşımında, “Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de” ifadelerini kullandı.

KAYYUM ATANDI, YAYIN DURDURULDU

Halk TV’ye kayyum atandığı bildirilirken, polis ekiplerinin kanalın yayınını durdurduğu belirtildi.

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Halk TV’ye yönelik operasyon kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Cafer Mahiroğlu’nun ortağı olduğu, yöneticiliğini yaptığı veya ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli Cafer MAHİROĞLU hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (VKN: 1911178311) kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14.464.000 TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389,15 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1.062.260.003,28 TL para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1.118.591.033,88 TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir.Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alınmış; ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edilmiştir.

Şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu; malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, şüpheli Cafer MAHİROĞLU hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10.03.2025 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin tespitler de dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 14.10.2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu, 1’inin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Yine şüpheli Cafer Mahiroğlunun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla El konulmuş ve TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.