Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi.
Polis ekipleri belediye binasında çeşitli birimlerde arama başlatırken, operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Belediyedeki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
"PARTİLİLERİMİZİ BELEDİYEYE DAVET EDİYORUZ"
Operasyona ilişkin CHP Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada belediye binası önüne çağrı yapıldı:
-Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'mızın Belediye Başkanlığı'na hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partililerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı; Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz.