Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gazeteci Ağırel, fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde bulunuyordu.
Ayrıntılar geliyor...
Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gazeteci Ağırel, fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde bulunuyordu.
Ayrıntılar geliyor...
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