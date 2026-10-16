Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gazeteci Ağırel, fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde bulunuyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak olarak ekle