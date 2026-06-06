Koç Holding Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'a 'fıkrası' nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmelerin ardından Koç Holding'in resmi sosyal medya hesabından, Rahmi Koç imzalı bir özür mesajı paylaşıldı.

Mesajda "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadeleri yer aldı.

AKIN GÜRLEK: KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

-Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

-Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

-Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

-Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, bir iş insanının katıldığı açılış programında yaptığı konuşmaya dair yansıyan görüntüler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur.

-Söz konusu videoda iş insanı R.K. tarafından sarf edilen; toplumun bir kesimini hedef alan ve toplumsal hassasiyetleri rencide edici nitelikteki ifadelerle ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep, Cinsiyet veya Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

-Başlatılan soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE DEMİŞTİ?

İzmir’de hizmete giren bir hastanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene iş, siyaset ve sağlık dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Tören kapsamında hastanenin hasta ve muayene odalarını gezen iş insanı Rahmi Koç, beraberindeki davetlilere bir fıkra anlattı.

Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullanmıştı.