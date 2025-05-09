Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava 23 Mayıs'a ertelendi.
SAVCI EK SÜRE İSTEDİ
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yargılandığı davada ilk duruşma ertelendi. Duruşma savcısı mütalaa hazırlamak için ek süre istedi.
Dava 23 Mayıs’a ertelendi oyuncular adliyeden ayrıldı.