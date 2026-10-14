Halk TV’nin İstanbul’daki binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendi.
Baskının ardından kanala kayyum atanırken televizyon yayını da durduruldu.
ARAMALAR SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin binadaki aramaları sürerken kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.
Çalışanların binaya girişine izin verilmedi.
Baskın ve kayyum ataması haberini Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.
YAYIN DURDURULDU
Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, polis ekiplerinin kanala girmesinin ardından binada yaşanan son gelişmeleri aktardı.
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın, kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşmeden sonuç alınamadı. Görüşmenin sonuçsuz kalmasının ardından Halk TV’nin yayını durduruldu.