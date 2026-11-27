İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cafer Mahiroğlu soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu, bir kişinin firari olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Rüşvet”, “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlarından gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN FONLAMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen ve 2021 yılında İzmir'de kurdurulan Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden usulsüz işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Şirketin, rüşvet karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından ihale aldığı iddia edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Bustech aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ve şahsi hesapların yurt içi ve yurt dışı SWIFT işlemleriyle fonlandığı, yapılan ödemelerin ilgili hesaplarda kısa süre içerisinde birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

NAYLON FATURA VE ÇEK İDDİASI

Açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı iddia edildi.

Gerçekte olmayan mal ve hizmet alımları karşılığında fatura bedelinin yüzde 12-14'ü oranında komisyon verilerek Bustech adına fiktif işlemler gerçekleştirildiği ve naylon faturalar düzenlendiği belirtildi.

Bu faturalara karşılık şirketlere verilmesi gereken çeklerin ise soruşturma kapsamında Halk TV kasasında ele geçirildiği kaydedildi.

İzmir'den Bustech'e hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği ve Halk TV spikeri Özge Ece Bayramoğlu ile eşi Özgürdeniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayriresmi ödeme yapıldığı öne sürüldü.

Bu ödemeler karşılığında talimat doğrultusunda gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı iddia edildi.

Başsavcılık, naylon fatura ve fiktif işlemler karşılığında alınan çeklerin de benzer ödemelerle aklanmaya çalışıldığını, bu süreçte Halk TV'nin topluma karşı kalkan olarak kullanıldığını ileri sürdü.

RÜŞVETİN FOTOĞRAFLARLA TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Gizli tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadelerine de yer verilen açıklamada, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından yapılan araç bakım, onarım ve temizlik işleri ihalelerinin usulsüz şekilde alındığı iddia edildi.

İhale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlu kişilere, firari örgüt lideri olduğu belirtilen Cafer Mahiroğlu'nun talimatlarıyla elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği öne sürüldü.

Verilen rüşvetlerin miktar ve yerlerine ilişkin fotoğrafların; HTS baz kayıtları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanlarıyla ayrı ayrı tespit edildiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI...

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 19 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 8'inin tutuklandığı bildirildi.

27 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 3. dalga operasyon kapsamında ise 12 kişiye yönelik işlem yapıldı.

Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Bir kişinin firari olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu açıklandı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

3. DALGA OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER Başsavcılık açıklamasında, 3. dalga operasyon kapsamında işlem yapılan isimler şöyle sıralandı: