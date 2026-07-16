Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüpheli tutuklandı. Levent'in emniyette verdiği ifadenin ardından Savcılık ifadesine de ulaşıldı.

İFADENİN KISALIĞI ŞAŞIRTTI

Sözcü Muhabiri Dilara Şahin Haluk Levent'in savcılık ifadesine dair şu bilgileri aktardı:

"Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Emniyet ifadesinde 'yolsuzluk değil; usulsüzlük' diyebiliriz demişti. Emniyet tutanaklarında Süleyman Soylu'nun da adı geçiyordu. Savcılık ifadesine ulaşıldı. Levent, savcılık ifadesini beklenenden kısa tutarak şaşırttı. Levent savcılık ifadesinde "Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı. 60 milyon dolarlık taşınmazlar 'alacak- verecek meselesi'; Gayrimenkul ve taşınmaz iddialarında da 'taraflar kendi arasında anlaşmıştı. Derneğin tek kuruşuna dokunmadım tek bir tespit olamaz. Ben suç işlemedim suçsuzum, soruşturma konusu alacak verecek konusundan ibarettir" dedi. Ahbap derneğine yapılan bağışlarla bahis oynandığı iddia edilmişti Levent bu iddiaları da reddetti.

EMNİYET İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik “para aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dernek Başkanı şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde, İçişleri Bakanlığı'nın defalarca Ahbap'a denetim yaptığını söyleyerek "Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneği'nin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler" demişti.