İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik “para aklama" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dernek Başkanı şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde, İçişleri Bakanlığı'nın defalarca Ahbap'a denetim yaptığını söyleyerek "Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap Derneği'nin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler" demişti.

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