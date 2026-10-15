Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde iş dünyasından tanınan bir isim de yer aldı.

HAMDi AKIN'IN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın gözaltına alındı.

Selim Akın'ın soruşturma kapsamında hangi suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

SAHTE DOKTORLUK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN İSİM DE LİSTEDE

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim ise Fotima Abdumuminova oldu.

Abdumuminova, daha önce sahte doktorluk yaptığı ve yetkisiz şekilde botoks uygulamalarında bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.