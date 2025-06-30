Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada Hatay'da da yangın çıktığı duyurdu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Yangın Karaali ve Dikmece mahallelerine sıçradı. Yangın Dikmece’de de Karaali’de de yerleşim yerlerine kadar indi.

Dikmece’deki yangın ise deprem sonrası yapılan TOKİ’lerin çok yakınına kadar ulaştı.

Yetkililer bölgede yangın söndürme çalışmasına başladı. Bölgede evler, insanlar, hayvanlar tahliye ediliyor.

"HALK DA YETKİLİLERE YARDIM EDİYOR"

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Dikmece Mahallesi'nden Meryem Kutlu, yangının Üçgedik mahallesinde başlayıp, Dikmece ve Karaali mahallelerine ulaştığını anlatarak, “İyi değiliz, yangın yerleşim yerlerine kadar indi. Alevler evlere çok yakın. Karaali’de aldığım duyumlara göre bir tane ev de yanmış. Evler tahliye ediliyor, Dikmece’de de insanlar eşyalarını, hayvanlarını tahliye etmeye çalışıyorlar. Yetkililer şu an yangın söndürme çalışması yapıyor. Halk da yetkililere yardım ediyor” şeklinde konuştu.